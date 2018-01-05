Yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar MOBESE'ye böyle takıldı

Hatay’da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Hatay’ın farklı noktalarına yerleştirilen hareketli ve sabit kameralara yansıyan görüntülerde, dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle kazaların meydana geldiği görüldü.

Kayıtlara geçen ilk kazada kavşakta virajı alamayan bir araç motosiklete çarparak durabiliyor ve karşıya geçen yayaya çarpıyor. Diğer kazada ise yaya geçidine gelmesine rağmen yavaşlamayan aracın karşıya geçmek isteyen yayaya çarpması ve yayanın yaklaşık 2 metre havaya uçarak takla atması yer alıyor.