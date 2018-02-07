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Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 8 evin tamamen yandığı olayda hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi henüz çıkarılamadı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özboyu Köyünde Hakkı Kansız’a ait evin altında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı. Yangına ilk müdahalesi Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri müdahale etti. Köy çerisinde yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, çevrede bulunan evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Günün ilk ışıkları ile olay yerine giden gazeteciler köy muhtarından yangın ile ilgili bilgi aldı. Köy Muhtarı Ahmet Uğraşan ‘’ Yangın Marangoz atölyesinden çıktığını tahmin ediyoruz. Köy yollarımız açık olsa idi bu cehennemi geceyi yaşamazdık. Şu an yangında alzheimer hastası 81 yaşındaki yaşlı bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Şu an enkazın altında ve çıkaramadık. Devlet yetkililerinden evi yanan vatandaşlarımız için destek bekliyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 07.02.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu YangınTosya Yangınözboyu KöyüHakkı Kansız
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