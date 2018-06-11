Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93974
ALTIN
188.583
DOLAR
4.5276
STERLİN
6.0535
EURO
5.3380
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Yangın kısmen kontrol altında"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:51
"Yangın kısmen kontrol altında"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklamada yaptı. Olay yerine gelerek incelmelerde bulunan Vali Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şu ana kadar kendisine yaralanma bilgisi gelmediğini belirten Vali Şahin, “İstanbul’a geçmiş olsun. Burada sabahleyin 06.45 sıralarında bir yangın çıkıyor. Mesainin başlamadığı saatte olması şans. Cenab-ı Hak korudu fabrikayı fabrika çalışanlarını. 06.47’de itfaiyeye ihbar geliyor. 06.53’te arkadaşlarımız görev başında. Şu ana kadar gördüğünüz gibi müdahale hızla devam ediyor. Etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Diğer fabrikalar sirayet ihtimali iyice azaltılmış durumda. Kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. İşçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. Yangının çıkışıyla ilgili çalışmalar bir aşamaya getirildikten sonra bize bilgi verecekler. Biraz daha kolaylık sağlamak adına destek vermek gerekir. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine çok yaklaşmamalarını istiyoruz. İplik fabrikası kimyasalların olduğu bir yer. Yaralanma, başka türlü zarar ziyana muhatap olmamak adına belirlenen güvenlik sınırların dahiline girilmemesi gerekir. Burası bir iplik fabrikası içinde üretimin doğası gereği kimyasallar var. İkişer bin metrekarede beş katlı bir fabrika her bir katına müdahale ediyorlar. Canla başla fedakarca bir çalışma yapılıyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor soğutma çalışmaları safhasında içeri girilir. Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçeride kimse yok. İyice netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz" diye konuştu.

Kendilerine yaralanma bilgisi gelmediğini söyleyen Vali Şahin, "89 araçla şu anda itfaiye müdahale ediyor. Yangının başlamasıyla birlikte esen rüzgarlar da yangın açısından önemli. Burada rüzgar yangına olumsuz katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Volkan Kayalar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu
İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu
Yaklaşık 48 kilo !
Yaklaşık 48 kilo !
Vasip Şahin: Yangın kısmen kontrol altında
Vasip Şahin: Yangın kısmen kontrol altında
Evini ateşe verdi, bebeğini komşular kurtardı
Evini ateşe verdi, bebeğini komşular kurtardı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim