"Yangın kısmen kontrol altında"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklamada yaptı. Olay yerine gelerek incelmelerde bulunan Vali Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şu ana kadar kendisine yaralanma bilgisi gelmediğini belirten Vali Şahin, “İstanbul’a geçmiş olsun. Burada sabahleyin 06.45 sıralarında bir yangın çıkıyor. Mesainin başlamadığı saatte olması şans. Cenab-ı Hak korudu fabrikayı fabrika çalışanlarını. 06.47’de itfaiyeye ihbar geliyor. 06.53’te arkadaşlarımız görev başında. Şu ana kadar gördüğünüz gibi müdahale hızla devam ediyor. Etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Diğer fabrikalar sirayet ihtimali iyice azaltılmış durumda. Kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. İşçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. Yangının çıkışıyla ilgili çalışmalar bir aşamaya getirildikten sonra bize bilgi verecekler. Biraz daha kolaylık sağlamak adına destek vermek gerekir. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine çok yaklaşmamalarını istiyoruz. İplik fabrikası kimyasalların olduğu bir yer. Yaralanma, başka türlü zarar ziyana muhatap olmamak adına belirlenen güvenlik sınırların dahiline girilmemesi gerekir. Burası bir iplik fabrikası içinde üretimin doğası gereği kimyasallar var. İkişer bin metrekarede beş katlı bir fabrika her bir katına müdahale ediyorlar. Canla başla fedakarca bir çalışma yapılıyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor soğutma çalışmaları safhasında içeri girilir. Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçeride kimse yok. İyice netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz" diye konuştu.

Kendilerine yaralanma bilgisi gelmediğini söyleyen Vali Şahin, "89 araçla şu anda itfaiye müdahale ediyor. Yangının başlamasıyla birlikte esen rüzgarlar da yangın açısından önemli. Burada rüzgar yangına olumsuz katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Volkan Kayalar/İHA)