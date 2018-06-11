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Yaklaşık 48 kilo !

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:22
Yaklaşık 48 kilo !

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 46 plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lissa’nın da katıldığı aramada; iki çuval içerisinde 47 paket halinde toplam 47 kilo 855 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

(İHA)
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