Virajı alamadı, 100 metre aşağı uçtu

Kaza, 02.00 sıralarında TEM otoyolu Kağıthane mevkiinde Ankara sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EU 8301 plakalı otomobil virajı alamayarak yaklaşık 100 metre aşağı uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici ile araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.