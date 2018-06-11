Vasip Şahin: Yangın kısmen kontrol altında

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa’daki yangına ilişkin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçeride kimse yok. Şuana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi. İtfaiye 89 araçla yangına müdahale ediyor" dedi.