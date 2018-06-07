Van’de muhtara silahlı saldırı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak köyü muhtarı Mustafa Güner, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrasında yol ayrımında meydana geldi. Ilıcak Mahalle Muhtarı Mustafa Güner (48) yaya olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Güner’in cenazesi, otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güner evli ve 6 çocuk babasıydı.

(Engin Ertürk/İHA)