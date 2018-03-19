Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116322
ALTIN
166.049
DOLAR
3.9344
STERLİN
5.5126
EURO
4.8382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Van’da dev uyuşturucu operasyonu

Van’da düzenlenen operasyonda kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 08:46
Van’da dev uyuşturucu operasyonu

Van’da düzenlenen operasyonda kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı. Kamyonet Van-Hakkari karayolu üzerinde bulun Kurubaş Geçidi mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ’Efes’in de yardımı ile kamyonette yapılan aramada kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
5 aylık hamile olan eski eşini vurdu
5 aylık hamile olan eski eşini vurdu
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
İstanbul Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Putin’den zafer konuşması
Putin’den zafer konuşması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim