Van’da 171, 5 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri düzenlediği 2 ayrı operasyonda 171 kilo 493 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi çalışma başlattı. Uyuşturucuyu götürecek tırın tespit edilmesi üzerine tırı takibe aldılar. Takip edilen tır, dün akşam Erciş yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alfa isimli dedektör köpekle ile yapılan aramada Tırın ön cam üzeri ile kapı camları üzerine zulalanmış halde 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, narkotik polisi dün akşam ikinci bir operasyona imza attı. Yine Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, uyuşturucuyu Van’a götürecek olana kamyoneti takibe aldı. Kamyonet, Van’ın girişinde düzenleme operasyonla yakalandı. Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada kamyonetin tabanına gizlenmiş halde 118 paket halinde 61 kilo 983 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlar ile eroin paketlerine el konulurken, her iki olayda ise 3 kişi gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.

Van polisi 2018 yılının ilk 3 ayında toplam 1 ton 158 kilo 946 gram eroin maddesi ele geçirdi.

(Şükrü Akyüz/İHA)