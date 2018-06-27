Valilikten "Feyzi Ertik" açıklaması: "Haberler gerçek dışı"

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesinde iple asılı halde ölü bulunan Feyzi Ertik’in AK Parti’ye yakın olduğu ve bu yüzden PKK tarafından infaz edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çarşamba günü bazı basın yayın organlarında yer alan ’Doğubayazıt’ta AK Parti’ye destek verdiği gerekçesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü bulundu’, ’ölü bulunan şahsın bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği’ şeklinde haberlerin çıktığı aktarıldı.

Yapılan tüm incelemeler ve delillerin değerlendirilmesi ile otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu şahsın AK Parti’ye destek verdiği ve bu yüzden bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği haberler tamamen gerçek dışıdır” denildi.

(İHA)