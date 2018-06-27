Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.140
DOLAR
4.6204
STERLİN
6.0624
EURO
5.3517
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Valilikten "Feyzi Ertik" açıklaması: "Haberler gerçek dışı"

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesinde iple asılı halde ölü bulunan Feyzi Ertik’in AK Parti’ye yakın olduğu ve bu yüzden PKK tarafından infaz edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:31
Valilikten "Feyzi Ertik" açıklaması: "Haberler gerçek dışı"

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesinde iple asılı halde ölü bulunan Feyzi Ertik’in AK Parti’ye yakın olduğu ve bu yüzden PKK tarafından infaz edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çarşamba günü bazı basın yayın organlarında yer alan ’Doğubayazıt’ta AK Parti’ye destek verdiği gerekçesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü bulundu’, ’ölü bulunan şahsın bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği’ şeklinde haberlerin çıktığı aktarıldı.

Yapılan tüm incelemeler ve delillerin değerlendirilmesi ile otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu şahsın AK Parti’ye destek verdiği ve bu yüzden bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği haberler tamamen gerçek dışıdır” denildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünde silahlı magandalara polis takibi
Düğünde silahlı magandalara polis takibi
Ebu Hanzala’nın cezası belli oldu
Ebu Hanzala’nın cezası belli oldu
Beklenen yağış geldi: Hava trafiği aksadı
Beklenen yağış geldi: Hava trafiği aksadı
Tekirdağ’da sokaklar göle döndü
Tekirdağ’da sokaklar göle döndü
Çakmak gazı ölüm getirdi
Çakmak gazı ölüm getirdi
Halis Bayancuk hakkında karar
Halis Bayancuk hakkında karar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim