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Vahşice katledilen aile aynı mezara defnedilecek

Kastamonu’nun Bürme köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılarak cesetleri yok edilmek istenilen ailenin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

08 Mayıs 2018 Salı 21:19
Vahşice katledilen aile aynı mezara defnedilecek

Kastamonu’nun Bürme köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılarak cesetleri yok edilmek istenilen ailenin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım’da hayvan hırsızları tarafından silahla öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yok edilmek için vahşice yakılan 5 kişilik ailenin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

AYNI MEZARA DEFNEDİLECEKLER

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’nun cenazeleri, 161 gün sonra bir torba içerisinde aileye teslim edildi. Cenazeler, yarın öğle namazını müteakip Nasrullah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Dede Mezarlığına aile kabristanlığına defnedilecek.

Ailenin yangında tamamen vücutları yok olurken, aileye ait olduğu düşünülen yanmış kemikler ve protez diş ile battaniye üzerindeki saç tüyleri, tek bir mezara defnedilecek. Aileye ait olduğu düşünülen parçalar ise olayın 42’nci günü evin enkazında kum elekleriyle elenerek bulunmuştu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Vedat Yunus İkizoğlu /İHA)
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