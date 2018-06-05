Üzerine yıldırım düşen kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde pamuk tarlasında çapa yapan 14 yaşındaki kız yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Tahılalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Pamuk tarlasında çapa yapan 14 yaşındaki Leyla Çiçek’in üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan kız kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İmam Dokmak /İHA)