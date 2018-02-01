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Uyuşturucuyu böyle zulalamışlar

Atatürk Havalimanına gelen 2 Özbek asıllı yolcunun valizlerinde yapılan aramada uyuşturucunun kıyma makinesi, tost makinesi ve elektrikli süpürgelere zulalanması dikkat çekti.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:24
Uyuşturucuyu böyle zulalamışlar

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak Pazar günü Atatürk Havalimanı’nda iki ayrı operasyona imza attı. Operasyonun ilkinde ekipler; İstanbul’dan Özbekistan’ın Taşkent şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen S.K. (35) adlı Özbekistan uyruklu yolcunun durumundan şüphelenerek “Fırtına” adlı dedektör köpekle risk analiz odasında arama yaptı. Yolcunun valizlerinde uyuşturucu köpekleriyle yapılan aramalarda, kıyma makinesi ve elektrikli süpürgelere paketler halinde zulalanmış yarım kilonun üzerinde afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik polisi, aynı gün Atatürk Havalimanı’ndan Kazakistan’ın Aktav şehrine gitmek üzere alana gelen Z.R. (55) adlı Özbekistan uyruklu yolcunun durumundan şüphelenerek risk analiz kabinine alarak arama yaptı. Yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda, tost makinesine gizlenmiş 517 gram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonun devamında Z.R. ile bağlantılı Özbek aslılı J.I. adlı uyuşturucu taciri de Fatih’te bir eve düzenlenen baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Özbekistan uyruklu S.K., Z.R. ve J.I. isimli 3 uyuşturucu kuryesi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuAtatürk Havalimanı
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