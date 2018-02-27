Uyurken yakalandılar

Manisa’da 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen 2 kişi, ormanlık alanda uyurken jandarma tarafından yakalandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde 15 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen A.Ç. (27) ve G.Ş. (27), ormanlık alanda uyudukları sırada jandarma tarafından yakalandı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı bir motosikletle karşılaştı. Çevrede araştırma başlatan ekipler, motosikletin 10 metre yakınında A.Ç. ve G.Ş.’nin uyuduğunu gördü. Uyuyan şahısların yapılan GBT sorgulamasında 15 ayrı suçtan arandıkları ve cezaevi firarisi oldukları anlaşıldı. Jandarma 2 cezaevi firarisini gözaltına aldı. A.Ç. ve G.Ş. ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Cangel /İHA)