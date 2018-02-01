Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120155
ALTIN
162.341
DOLAR
3.7658
STERLİN
5.3381
EURO
4.6665
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Üsküdar’da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir halk otobüsü hızla önce bir otobüse çarptıktan sonra durağa daldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:45
Üsküdar’da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce yol kenarındaki panolara çarptı. Ardından durakta bekleyen bir otobüse de çarpan otobüs daha sonra durağa daldı.Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, cadde tamamen trafiğe kapandı. Görgü şahitleri, otobüsün hıza geldiğini belirterek, "Önce panoya çarptı ardından duran otobüse çarptı. Daha sonra durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Üç kişi öldü "dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 01.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
üsküdarHalk OtobüsüDurakR Dr. Eyüp Aksoy Caddesiüsküdar Otobüs Durağa Daldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı
Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı
Sollama yapan ticari taksi takla attı
Sollama yapan ticari taksi takla attı
Metruk binada dövüş köpekleri bulundu
Metruk binada dövüş köpekleri bulundu
11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
FETÖ operasyonunda 43 ilde 120 gözaltı kararı
FETÖ operasyonunda 43 ilde 120 gözaltı kararı
Asker eğlencesinde bir kişi maganda kurbanı oldu
Asker eğlencesinde bir kişi maganda kurbanı oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim