Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Olay, Üsküdar Kuzguncuk Tomrukağası sokakta yaşandı. Bir kişinin ikamet ettiği yapıda elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri iç kısımdan alev alev yanan yangına müdahale etti. Uzun süren müdahale sırasında yapıda kısmen çökmeler meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekipler yangını söndürdü.

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