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Ünlü rapçi bu kez tutuklandı

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınarak ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bir kez daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarılan İpekçioğlu, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:23
Ünlü rapçi bu kez tutuklandı

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınarak ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bir kez daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarılan İpekçioğlu, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de müzik sektöründe ’Ezhel’ adıyla ün yapan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, söylediği bazı şarkılarda uyuşturucu kullanımını özendirici bulunduğu gerekçesiyle daha önce polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İpekçioğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipte aynı ifade ve davranışları sergilediği gerekçesiyle iki gün önce yeniden gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Ömer Sercan İpekçioğlu’nun çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman /İHA)
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