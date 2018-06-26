Ünlü iş merkezine kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul polisince, Esenler’de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda aralarında cinsel içerikli hap ve emtiaların da olduğu çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler’de ticaret merkezi olarak bilinen bir iş merkezindeki bazı dükkanlarda yurda yasa dışı yollarla sokulan gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 2 bin 61 adet cinsel içerikli kapsül, 8 bin 15 adet cinsel performansı artırıcı hap, 410 adet gıda takviyesi, cinsel içerikli sprey, yüzlerce çift ayakkabı, çeşitli marka ve modellerde 500’e yakın cep telefonu ve 275 şişe parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)