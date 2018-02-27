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Ünlü gece kulübünde skandal !

İstanbul Ortaköy’de Türk meslektaşıyla bir gece kulübünde eğlenen yabancı uyruklu avukata, mekanın garsonunun tuvalette tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

27 Şubat 2018 Salı 13:39

İstanbul Ortaköy’de Türk meslektaşıyla bir gece kulübünde eğlenen yabancı uyruklu avukata, mekanın garsonunun tuvalette tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak’ta Türk avukat G.S.Y. ile yabancı bir ülkeden gelen kadın avukat arkadaşı M.M. eğlenmek için Ortaköy’de ünlü bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı 04.10 sıralarında yabancı avukat M.M., tuvalete gitmek için G.S.Y. ve diğer iki arkadaşıyla oturduğu masadan ayrıldı. İddiaya göre, M.M. mekanda çalışan bir garsona tuvaletin yerini sordu. Ardından tuvaletin yerini göstermek bahanesiyle M.M. ile birlikte tuvalete giden garson burada yabancı avukata saldırdı. Olayın ardından avukat M.M. garsonun kendisine tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği olayın takibi için özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler garson C.B.’yi (32) yakaladı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen garson C.B. kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ SKANDALI KAMERADA

Eğlence mekanında çalışan garson C.B.’nin yabancı avukata tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde garsonun yabancı avukatı elinden tutarak tuvalete götürdüğü görülüyor. Bir süre sonra önce garson, ardından M.M. ayrı ayrı tuvaletten çıkıyor. Avukatın tuvaletten çıktıktan sonra hızla arkadaşlarının yanına döndüğü ve burada gözyaşlarına boğulduğu dikkat çekiyor. Gözyaşları içinde arkadaşlarına bir süre bir şeyler anlatan M.M. daha sonra yine arkadaşlarıyla birlikte mekandan ayrılıyor.

Garson C.B. emniyetteki ifadesinde, "Masada oturan erkek şahıslardan biri bayanı lavaboya götürmemi istedi. Bayan elini bana doğru uzattı ben de elinden tutarak lavaboya götürdüm. Bayan lavabodayken ben de lavabonun kapısında bekledim. Bu bekleme bir - bir buçuk dakika sürdü. Bayan lavabodan çıkmayınca ben de görev yerime geri döndüm" dedi.

Yabancı avukat M.M.’nin ise ifadesinde, "Kulüpte tuvalete gitmek için kalktım. Yerini bilmediğim için bir garsona sordum. Garson bana yarini göstereceğini söyledi, peşinden gittim. Tuvaletin kapısına geldiğimizde beni itti ve peşimden içeri girdi. Kapıyı arkadan kilitledi. Ben direndim bağırmaya başladım. Ben çok ses çıkarınca kaçtı" dediği öğrenildi.

(İHA)
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