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Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

İstanbul Ümraniye’de bulunan İMES sanayi sitesinde park halindeki 4 iş makinesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası iş makineleri kullanılamaz hale gelirken, iş makinelerinin alev alev yanması kameralara yansıdı.

01 Mart 2018 Perşembe 09:11

İstanbul Ümraniye’de bulunan İMES sanayi sitesinde park halindeki 4 iş makinesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası iş makineleri kullanılamaz hale gelirken, iş makinelerinin alev alev yanması kameralara yansıdı.

Olay, 04.00 sıralarında, Ümraniye’de bulunan İmes Sanayi Sitesi C Blok, 309. Sokakta bulunan bir nakliye firmasının otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye şirketinin önünde bulunan bir iş makinesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

2 vinç ve 2 forklift alev alev yandı

Ümraniye’deki İmes Sanayi Sitesi’nde inşaat firmasının otoparkında park halinde bulunan Vinç’te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yan tarafta bulunan ve park halinde olan başka bir vinç ve 2 forklift aracına sıçradı. İş makinelerinde ardı ardına patlamalar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş makineleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 4 iş makinesinin alev alev yandığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Yangını gören Hüseyin Akbey “ Biz çalışıyorduk, dışarı çıktığımızda patlama sesleri duyduk. Baktık araçlar yanmaya başlamış, itfaiyeye haber verdik hemen. Yüksek ihtimalle kendisi yanmaya başladı, kundaklama falan yok bence, kimseyi görmedik” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri iş makinesinde soğutma çalışması yaparken, polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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