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Ümraniye kereste fabrikada yangın paniği

İstanbul Ümraniye’de bir kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:59
Ümraniye kereste fabrikada yangın paniği

Ümraniye Tepeüstü Alemdağ Caddesinde bulunan kereste fabrikada sabah 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Kerestelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangının kontrol almak için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Son Güncelleme: 20.12.2017 11:34
Anahtar Kelimeler:
ümraniyeKereste Fabrikası Yangın
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