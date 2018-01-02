Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Ümraniye'de ilginç cep telefonu hırsızlığı

İstanbul Ümraniye’de bir mağazada gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı.

02 Ocak 2018 Salı 09:36

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 21 Kasım 2017 günü saat 15.10 sıralarında Ümraniye’deki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde mağazaya gelen müşteri kılığındaki hırsız, alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kasadaki çalışana bir miktar para veren hırsız, ardından parayı geri alarak cüzdanını çıkarttı. O esnada çalışana başka para uzatan hırsız, tekrardan parayı geri alarak çalışandan paranın üstünü istedi. Çalışanın durumu fark etmesi üzerine aldığı paraları üstüne atan hırsız, çalışanın yere eğilmesini fırsat bilerek cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme: 02.01.2018 09:44
Anahtar Kelimeler:
ümraniyeCep Telefonu HırsızlığıHırsızlık Video
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Konyaaltı ilçesindeki sosyete pazarı kül oldu
Antalya Konyaaltı ilçesindeki sosyete pazarı kül oldu
Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı
Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı
Deaş üyesi, örgütün yemeklerine cesaret hapı atıyormuş
Deaş üyesi, örgütün yemeklerine cesaret hapı atıyormuş
Motosikleti uzanarak kullanan şahıs tehlike saçtı
Motosikleti uzanarak kullanan şahıs tehlike saçtı
Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı
Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı
Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim