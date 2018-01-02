Ümraniye'de ilginç cep telefonu hırsızlığı

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 21 Kasım 2017 günü saat 15.10 sıralarında Ümraniye’deki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde mağazaya gelen müşteri kılığındaki hırsız, alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kasadaki çalışana bir miktar para veren hırsız, ardından parayı geri alarak cüzdanını çıkarttı. O esnada çalışana başka para uzatan hırsız, tekrardan parayı geri alarak çalışandan paranın üstünü istedi. Çalışanın durumu fark etmesi üzerine aldığı paraları üstüne atan hırsız, çalışanın yere eğilmesini fırsat bilerek cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.