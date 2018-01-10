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Ümraniye'de alkollü sürücü dehşet saçtı

İstanbul Ümraniye’de, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç dehşet saçtı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:46
Ümraniye'de alkollü sürücü dehşet saçtı

Olay, 05.30 sıralarında Ümraniye Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı alkollü ve süratli olduğu iddia edilen 34 KT 0965 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan araç önce yolda yürüyen bir kişiyi araçla duvar arasında sıkıştırdı ardından büyük bir hız ile başka bir araca vurarak durabildi. Vurduğu aracın sürücüsü ile yoldan geçen bir kişiyi yaralayan sürücü de ağır yaralandı. 15 dakikalık çalışmanın ardından, yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

Üç kişinin yaralandığı kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti. Kazayı gören vatandaşlar ise çevreye dağılan alkol şişelerine tepki gösterdi. Öte yandan kaza sonrasında yaşanan can pazarı amatör cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
ümraniye Alkollü SürücüÜmraniye Mithatpaşa Caddesi
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