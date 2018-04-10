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Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları gece durdurulurken, sabahın erken saatlerinde 100 kişilik arama kurtarma ekibi farklı noktalardan araziye girerek arama çalışmalarını başlattı.

10 Nisan 2018 Salı 10:05
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları gece durdurulurken, sabahın erken saatlerinde 100 kişilik arama kurtarma ekibi farklı noktalardan araziye girerek arama çalışmalarını başlattı.

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu.

Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Ancak gece yarısı havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Kaybolan genç için yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi sabah saatlerinde yeniden seferber oldu.

"UZAKLARDA ARAYALIM"

Başbakanlık AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sağlık Bakanlığı UMKE, NAK, BAKUT, AKUT arama kurtarma ekipleri farklı noktalardan araziye girerek arama çalışmalarını başlattı. Aramaya iz bulucu köpek de katıldı. 17 saattir haber alınamayan gencin ailesi ise olay yerinde umutlu bir şekilde beklemeyi sürdürüyor.

Olay yerinde bekleyen 1.5 yaşındaki yeğeni ve ailesi gencin kaybolduğu bölgede bekliyor. Bir mobilya mağazasında çalışan Hasan Can Altan’ın annesi, " O uzaktadır, uzaklarda arayalım. Burada olsa mutlaka gelir" diye konuştu.

(İHA)
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