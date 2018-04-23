Ülke genelinde dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde 9 bin 283 personelin katılımıyla “Türkiye Huzurlu Park” uygulamalarının ikincisi gerçekleştirildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan şahısların mesken tuttuğu parklardaki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Türkiye Huzurlu Park Uygulaması-2 gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan uygulamada 9 bin 283 personel, 2 bin 890 karma ekip, 34 dedektör köpek yer aldı. Toplam 5 bin 840 parkın denetim altına alındığı uygulamada, parklardaki şahısların üstleri didik didik arandı ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir, “Türkiye genelinde bugün Türkiye Huzurlu Park Uygulaması-2’yi gerçekleştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı olarak, temel önceliklerimizden biri çocuklarımızın okullarında huzurlu ve güvenli bir eğitim almalarını sağmak. Bu çerçevede okullarımızın çevresinde oluşacak olumsuzlukları önlemek için uzun bir süredir yoğun ve baskılı çalışmalarımız devam ediyordu. Bu çerçevede burada gençlerimize kötü örnek olabilecek kötü düşünceye sahip insanlar, tamamen uzaklaştırılmış oldu. Bununla birlikte çocuklarımız güvenli bir halde eğitimlerine devam edebilir hale geldi” şeklinde konuştu.

Okulların önlerine ve çevrelerine yanaşamayan şer şahısların, havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla birlikte uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili olarak parklara kayabileceğinin hesaplandığını aktaran Hamdemir, “Şimdiden ön alınarak, Türkiye genelinde Türkiye Huzurlu Park Uygulaması-2’yi bu akşam gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalarımız sürekli olarak devam edecek. Parklarımızı tüm vatandaşlarımız için güvenli, huzurlu, neşeli bir yer olması sağlanacak. Bu çerçevede bu akşam gerçekleştirilecek uygulamada Türkiye genelinde 9 bin 283 personel, 2 bin 890 karma ekip, 34 dedektör köpekle birlikte Türkiye genelinde 5 bin 840 parkımız denetim altına alınacaktır” dedi.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)