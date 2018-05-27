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Uçkun toplarken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Van’daki Erek Dağı eteklerinde uçkun toplayan çocuklardan biri uçurumdan düşerek hayatını kaybederken biri de yaralı olarak kurtarıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 20:34
Uçkun toplarken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Van’daki Erek Dağı eteklerinde uçkun toplayan çocuklardan biri uçurumdan düşerek hayatını kaybederken biri de yaralı olarak kurtarıldı.

Erek Dağı eteklerinde kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak da bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden çocuklar uçurumdan düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgede üstün bir çalışma örneği gösteren ekipler, 7 saat sonra uçurumdan düşen çocuğun cansız bedeniyle yaralı çocuğa ulaştı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)
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