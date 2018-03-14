Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Uçakla şehir şehir gezip hırsızlık yapmış

Adana’da hırsızlıktan 100’den fazla kaydı olan zanlı bir eve girip altın, para, elektronik eşya çaldıktan sonra yakalanırken, zanlının uçakla şehir şehir dolaşıp hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.

14 Mart 2018 Çarşamba 09:08
Uçakla şehir şehir gezip hırsızlık yapmış

Adana’da hırsızlıktan 100’den fazla kaydı olan zanlı bir eve girip altın, para, elektronik eşya çaldıktan sonra yakalanırken, zanlının uçakla şehir şehir dolaşıp hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bazı evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı buralardan altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Son olarak 100. Yıl Mahallesi’nde girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve yüzük çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soygunları gerçekleştiren kişinin İsmail Akkurt (24) olduğu belirlendi.

HIRSIZ KAÇARKEN DÜŞTÜ

Polisin incelediği bir görüntüde zanlının kapıyı açmak için bir süre elindeki tornavida ve diğer aletlerle uğraştığı ancak açamadığı görüldü. Hırsız kapıyı açamayınca apartmanda bir kişinin ziline basıp kapıyı açtırıp içeri girdiği ortaya çıktı. Zanlının hırsızlık yaptıktan sonra elindeki malzemelerle ayağı takılıp düştüğü ve sonra kalkıp malzemeleri toplayıp tekrar kaçtığı da görüldü.

UÇAKLA HIRSIZLIK YAPMAYA GİTTİ

Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan Akkurt’un ayrıca, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı da öğrenildi. Hırsızlıktan 100’den fazla suç kaydı olduğu saptanan hırsızın İstanbul’a uçakla gittiği ardından Kocaeli ve Sakarya’ya araç kiralayıp buradaki evlerden de soygun yaptığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan Akkurt sorgusunda suçlamaları kabul etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırsatçı motosiklet hırsızı kamerada
Fırsatçı motosiklet hırsızı kamerada
Otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti
Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti
Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim