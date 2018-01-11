Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

Amir Gerayely Moghadem (48) isimli İran uyruklu yolcu iddiaya göre, dün alkol alınca Tahran uçağını kaçırdı. Uçağını kaçıran Moghadam, geceyi Atatürk Havalimanında geçirdi. Havalimanında bekleyişi sırasına alkol almaya devam eden Mooghadem’i bugün koltuklar üzerinde hareketsiz halde gören çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Moghadem’in hayatını kaybettiği belirledi. Moghadem’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.