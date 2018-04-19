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Üç araç birbirine girdi: 7 yaralı

Ankara’da 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasıda 7 kişi yaralandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:35
Üç araç birbirine girdi: 7 yaralı

Ankara’da 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasıda 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan 06 KYL 05, 34 LS 9895 ve 06 KJE 63 plakalı otomobiller, Siteler kavşağındaki dönüş varyantında çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller demir yığınına dönerken, araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı.

Feci kazayı görerek duran diğer araçlardaki vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

(İHA)
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