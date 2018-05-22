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UBER sürücüsünü tehdide 2 gözaltı

Esenyurt’ta UBER aracının önünü keserek sürücüsünü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

22 Mayıs 2018 Salı 17:00
UBER sürücüsünü tehdide 2 gözaltı

Esenyurt’ta UBER aracının önünü keserek sürücüsünü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz gün Esenyurt’ta bir AVM önünde meydana gelmişti. Olayda bazı taksicilerin UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar UBER yolcularının cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Ekipler görüntülerden tespit ettikleri Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

(İHA)
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