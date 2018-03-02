Tuzla'da tankerde 10 numara yağ ele geçirildi

Polis ekipleri, İstanbul Tuzla’da dış tarafı aşırı derecede yağlı, kirli ve çevreye ağır koku yayan bir tankerden şüphelenerek durdurdu. Tankerden yaklaşık 30 bin litre karışımlı "10 numara yağ" ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığını önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla Deri Sanayi Bölgesinde dış tarafı aşırı derecede yağlı, kirli ve çevreye ağır koku yayan tankerden şüphelenen polis ekipleri durdu. Durdurulan tankerde arama yapan ekipler, "10 numara yağ "olarak bilinen yaklaşık 30 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Yakalanan tanker şoförü R.S. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ KAÇAK AKARYAKITI BÖYLE TEST ETTİ

Polis ekiplerinin tankeri durdurma anı sonrasında yaşananlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir tankerin durdurulduğu ve şoförün evraklarının kontrol edildiği görülüyor. Polis ekiplerinin tankerde inceleme yaptıkları görülüyor. Daha sonra ekipler ürünün ölçümlerini yapıp yere biraz dökerek yaktığı görülüyor.

(İHA)