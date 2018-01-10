Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113589
ALTIN
161.169
DOLAR
3.8005
STERLİN
5.1413
EURO
4.5540
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Tuvalete kamera yerleştiren şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kafeye gelen müşterilerinin tuvalete yerleştirdiği kamera ile videosunu çeken işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
Tuvalete kamera yerleştiren şahıs tutuklandı

Olay Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecisi tuvalete cep telefonunu video çeker vaziyette yerleştirip müşterilerinin görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Kafeye müşteri olarak gelenlerin görüntüsünü çeken işletmeci İ.Ö., bir müşterinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri video kayıtları sonrasında işletme sahibi İ.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kafe işletmecisi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 10.01.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
SakaryaSerdivanTuvalette Gizli KameraIşletmeciTutuklandıArabacıalanı Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne’de 123 kilogram esrar ele geçirildi
Edirne’de 123 kilogram esrar ele geçirildi
Av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü
Av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü
Dayısının oğluna vekalet verdi, 1,5 milyonluk icra geldi
Dayısının oğluna vekalet verdi, 1,5 milyonluk icra geldi
Antalya’da FETÖ’ye şafak operasyonu
Antalya’da FETÖ’ye şafak operasyonu
Kız arkadaşının gözü önünde intihar girişiminde bulundu
Kız arkadaşının gözü önünde intihar girişiminde bulundu
Fatih'te yolda yürüyen kadın motosikletlinin kapkaçına uğradı
Fatih'te yolda yürüyen kadın motosikletlinin kapkaçına uğradı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim