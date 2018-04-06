Tutuklanacağını anlayan FETÖ’cüler salondan kaçtı

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5’i firari 307 sanığın yargılanmasının devam ettiği Ankara’daki davada haklarında tutuklama kararı çıkan FETÖ’cü sanıklar, davanın görüldüğü salondan kaçtı.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde devam eden davada açıklanan ara karara göre, sanıklardan İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan Hasdemir, Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk’ün tutuklanmalarına karar verildi. Duruşma salonunda davayı takip eden Serkan Hasdemir, Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk, tutuklama kararını duyunca salondan kaçtı. Kaçan sanıklar için yakalama emri çıkartıldı.

(İHA)