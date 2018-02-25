Tutak’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kardeşten 2’si hayatını kaybetti, 1’i ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tutak’a bağlı Kaşönü köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki aile arasında kavga çıktı. Uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgada vurulan 3 kardeşten 2’i hayatını kaybetti, 1’i ağır yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik tedbiri alarak, cinayete karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Kenan Çakır/İHA)