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Tunceli’de toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde teröristlere ait 4 Kalaşnikof, el bombaları ve yaklaşık 3 bin mermi ve hücum yeleği ele geçirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:46
Tunceli’de toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde teröristlere ait 4 Kalaşnikof, el bombaları ve yaklaşık 3 bin mermi ve hücum yeleği ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Pertek kırsalında operasyon yapıldığı belirtilerek, "Pertek kırsalında yapılan çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 84 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 858 adet Kalaşnikof mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 3 adet sırt çantası ve 3 adet pil ele geçirilmiştir" denildi.

(Fatma Çıray /İHA)
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