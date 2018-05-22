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Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de dün hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristin bulunduğu bölgede timlerin yaptığı çalışmada roket atar, kaleşnikof,silah, ve 19 adet el yapımı patlayıcının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 18:28
Tunceli’de mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de dün hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristin bulunduğu bölgede timlerin yaptığı çalışmada roket atar, kaleşnikof,silah, ve 19 adet el yapımı patlayıcının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildiğini anımsatarak açıklama yaptı. Açıklamada, “Bölgede devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve 1 adet barınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 adet bixi mühimmatı, 18 adet M-16 mühimmatı, 2 adet tabanca, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca susturucusu, 100 gram TNT patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 19 adet EYP düzeneği, 150 kg amonyum nitrat, 43 adet elektrikli fünye, 2 adet sırt telsizi, 5 adet el telsizi, 2 adet pil bloğu, 1 adet akü, 8 adet sırt çantası, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 adet güneş paneli, 5 adet infilaklı fitil, 10 adet EYP elektronik devre kutusu, 1 adet kamera, çok miktarda yaşamsal, tıbbı malzeme vev örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tespit edilen 19 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

(Fatma Çıray /İHA)
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