Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117110
ALTIN
168.231
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5530
EURO
4.8403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tunceli’de 6 sığınak, 2 mağara imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 6 sığınak ile 2 mağara imha edildi, 20 kilogram amonyumnitrat, tuzaklanmış şarjör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 22:01
Tunceli’de 6 sığınak, 2 mağara imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 6 sığınak ile 2 mağara imha edildi, 20 kilogram amonyumnitrat, tuzaklanmış şarjör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür İlçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 6 sığınak ve 2 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 20 kilogram amonyum nitrat, 2 adet su tankı, 1 adet su pompası, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet küçük tüp, 20 metre tel, 200 metre branda, 1 adet kürek, 1 adet pil bloğu, 1 adet kalaşnikof şarjörü (tuzaklanmış vaziyette), 1 adet pusula, 50 kilogram salça, 60 kilogram şeker, 55 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram çay, 70 kilogram mercimek, 75 kilogram un, 18 adet hazır çorba ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

(Fatma Çıray /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Soyguncuya canı pahasına direndi
Soyguncuya canı pahasına direndi
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim