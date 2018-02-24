Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken toprağa gömülü tüple güçlendirilmiş 150 kiloluk 3 adet patlayıcı ile 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 19:07
Tunceli’de 4 sığınak imha edildi, 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken toprağa gömülü tüple güçlendirilmiş 150 kiloluk 3 adet patlayıcı ile 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini, patlayıcı, 500 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde, 500 kilogram amonyum nitrat (toprağa gömülü vaziyette), 800 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet pil bloğu, 1 adet 3 tonluk su deposu, 1 adet çanta, 2 adet takım elbise, 1 adet terör örgütüne ait afiş, 50 kilogram deterjan ve dedektör köpeği Köken ile yapılan kontrollerde, patlatılmaya hazır 3 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış 150 kilogram EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği uzman ekiplerimizce imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(Fatma Çıray/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristler ateş altında
Teröristler ateş altında
Tartıştığı oğlunu öldürdü
Tartıştığı oğlunu öldürdü
Odunluk kavgasında bir aile katledildi
Odunluk kavgasında bir aile katledildi
Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Tarla tartışması katliamla bitti
Tarla tartışması katliamla bitti
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim