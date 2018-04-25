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TSK’da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Aksaray merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 41 askeri personelden 35 kişi gözaltına alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:59
TSK’da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Aksaray merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 41 askeri personelden 35 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış örgüt mensuplarını deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 41 şahsa yönelik yakalama kararı çıkarttı. Bu kapsamda 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 35 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 6 kişinin aranması halen devam ederken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Yasin Can /İHA)
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