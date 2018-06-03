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TSK: 3 şehit, 2 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerinde ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığını duyurdu.

03 Haziran 2018 Pazar 23:10
TSK: 3 şehit, 2 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerinde ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığını duyurdu.

TSK’dan yapılan yazıyı açıklamada, “03 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)
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