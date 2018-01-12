TSK: "2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekatı ile desteklenen operasyonlarda; 46’sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"