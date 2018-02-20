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Trafikten kaçmaya çalışan sürücüler kuralları hiçe saydı

Küçükçekmece’de E-5 karayolundaki trafikten kaçmaya çalışan sürücüler, ters yönden ilerleyerek yan yola geçmeye çalıştı.

20 Şubat 2018 Salı 10:00

İstanbul Küçükçekmece’de E-5 karayolundaki trafikten kaçmaya çalışan sürücüler, ters yönden ilerleyerek yan yola geçmeye çalıştı. Trafiği tehlikeye sokan sürücülerin kuralları hiçe saydıkları o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece’de E-5’teki trafikten kaçmaya çalışan sürücüleri trafik kurallarını hiçe saydı. Trafikten kaçmaya çalışan sürücüler, yan yol ile E-5 bağlantı noktasından ters yönden ilerlemeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürürken kural tanımaz sürücülerin ters yönde ilerleyişi kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde E-5 karayolunda ilerleyen sürücülerin yan yol bağlantı noktasından geri geri çıkmaya çalıştıkları görülüyor. Bazı sürücüler daha da ileriye giderek aracının yönünü değiştirerek ters yönden ilerliyor. Kuralları hiçe sayan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürüyor.

Son Güncelleme: 20.02.2018 10:40
Anahtar Kelimeler:
E-5 TrafikTrafikKüçükçekmece
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