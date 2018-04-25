Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trafik magandası makas atarken öndeki araca çarptı

İstanbul’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Aracın arkası havaya kalkıp refüje çarparken, yaşanan kaza ve makas atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:25

İstanbul’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Aracın arkası havaya kalkıp refüje çarparken, yaşanan kaza ve makas atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik magandaları yapılan tüm haberlere ve verilen cezalara rağmen yollarda adeta terör estirmeye devam ediyor. İstanbul’da 13 Nisan Cuma günü saat 18.30 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü önde seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın arka tarafı havaya kalkarak refüje çarptı. Yaşanan kaza ve makas atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir aracın makas atarak ilerleyip önde seyir halinde olan bir araca arkadan çarptığı görülüyor. Daha sonra aracın arka tarafının havaya kalktığı ve refüje çarptığı görülüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı aileden 3 kişi can verdi
Aynı aileden 3 kişi can verdi
Teröristlere ait 5 sığınak imha edildi
Teröristlere ait 5 sığınak imha edildi
Pişkinlikte sınır tanımayan hırsız kamerada
Pişkinlikte sınır tanımayan hırsız kamerada
10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da 3 sahte polis tutuklandı
İstanbul’da 3 sahte polis tutuklandı
19 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
19 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim