Trabzon’da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde istinat duvarı çöktü. Çok sayıda araç çöken duvarın altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Pelitli’de bulunan Toplu Konutlar’a ait sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvarın altında çok sayıda araç kalırken, sabah erken saatlerde olayın meydana gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Bekir Koca/İHA)