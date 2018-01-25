Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Tokat'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat’ta yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:29
Tokat'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış köyü yakınlarında buzlanma ve tipi nedeniyle yolda kalan Murat Bozdemir (57) idaresindeki 60 DN 343 plakalı otomobile, Cengiz Göner (40) idaresindeki yolcu otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün altına aldığı otomobil, metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Bozdemir (57) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan kurtarma ekipleri ise tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış mevkinde yaşanan yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor. Bölge trafik ekipleri araçları ağır tonajlı araçları bekletirken, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 25.01.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
TokatYolcu OtobüsüKazaZeynep BozdemirMurat BozdemirCengiz Göner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı
Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı
Öldürülmüş tilki ve doğanla fotoğraf çekilen şahsa 11 bin TL ceza
Öldürülmüş tilki ve doğanla fotoğraf çekilen şahsa 11 bin TL ceza
Denizli'de kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu
Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu
Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular
Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular
İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi
İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim