Tokat Erbaa'da inşaattan düşen işçi öldü

Olay, Erbaa’ya bağlı Aşağıçandır köyünde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan İsa Demir (38) Hamdi Ardıç’a ait evin inşaatında çalışmak için köye geldi. Akşam saatlerinde tek katlı evin 1’inci katındaki kalıpları söken Demir dengesini kaybederek beton merdivenlerin bulunduğu bölüme düştü. Aynı inşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarıyla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.