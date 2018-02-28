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Tırla otomobil çarpıştı: Feci kaza kamerada

Amasya’da tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 22:20

Amasya’da tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Necdet Aktimur (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı tır ile Bahattin Karaca’nın kullandığı 05 EK 279 plakalı otomobil Amasya – Çorum karayolu Yıldızköy mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ile otomobildeki İrem (19) ile kardeşi Ali Karaca (13) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 46 yaşındaki Karaca’nın cenazesi de polislerin incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çorum’dan dönerken karşılaştığı kaza üzerine aracından inen Amasya Valisi Dr. Osman Varol da yaralıların kurtarılmasını takip ettikten sonra hastaneye gidip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

(Murat Çelik /İHA)
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