Tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Nato virajında bir tır, bir otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Nato virajında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan araç yol kenarındaki duvar ile tır arasında sıkıştı. AFAD ekiplerinin araçta sıkışan yaralıyı kurtarmasının ardından yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

(Şükrü Bakibaba/İHA)