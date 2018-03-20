Tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Bolu’da TEM otoyolunda tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Behlül Ubuz (50) idaresindeki 41 LH 945 tır, aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Akça yönetimindeki 06 HTD 52 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü Behlül Ubuz araçta sıkıştı. Kazayı gören Behlül Ubuz’un aynı şirkette çalıştığı diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ubuz’un sıkıştığı tırda hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Ubuz’un cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

“ARKA ARKAYA GİDİYORDUK"

Kazada yaşamını yitiren Behlül Ubuz ile aynı şirkette çalıştığın ve arka arkaya ilerlediklerini belirten arkadaşı, “Behlül benim 15-20 dakika önümdeydi. Adana’dan beraber yola çıktık. Yorgunluk falan da yoktu. Gişelerde beraber durduk, çayımızı içtik” dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem /İHA)