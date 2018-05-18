Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki bölücü terör örgütü mevzilerine yönelik düzenlenen hava harekatında 12 hedefin imha edildiğini belirtti.

TSK, yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarla bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyor. TSK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kuzey Irak’taki Gara, Metina, Sinat, Haftanin ve Hakurk bölgelerine 17-18 Mayıs tarihlerinde hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi" ifadeleri yer aldı.

(İHA)